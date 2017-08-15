Как изменится набережная по пр. Ушакова к 240-летию Херсона

В следующем году, к 240-летию Херсона, на набережной по пр. Ушакова в Херсоне планируется ремонт леерного ограждения, которое, по словам вице-мэра Игоря Козакова, находится в плохом состоянии. "У нас 405 погонных метров, в том числе стойки чугунные – 146 штук, труба 1 620 погонных метров. Планируется также поднять причальную стенку из бетона. Планируется замена анкерных болтов", – рассказал Игорь Козаков сегодня на заседании постоянной "торговой" депутатской комиссии. Также планируется благоустройство пешеходных дорожек и сквера.

Благоустроят и "вторую линию", которая состоит, как выразился Козаков, "из ужасного асфальта".

Будет уложено 5 510 м² новой плитки.

"Для сравнения: левая часть площади Свободы, которая идет от кинотеатра "Украина", – это порядка 1800-2200 м²", – сказал вице-мэр.

Отвечая на вопрос депутата Аллы Беличенко, предполагается ли установка остановочного навеса или остановочного комплекса при реконструкции на набережной (конечной маршрута №6), Игорь Козаков ответил: "Не предполагается".

Также будет предусмотрено дополнительное освещение.

По материалам: Буква