Херсонский морпорт потерял 16,6% перевалки грузов

В январе-июле Херсонский морпорт сократил перевалку грузов на 16,6% до 1,719 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наливных грузов в январе-июле порт перевалил 65 тыс. т (на 9,1% меньше, чем за 7 месяцев 2016 г.). Перевалка растительного масла значительно выросла – в 1,9 раза до 50 тыс. т, в то время как поток нефтепродуктов, напротив, рухнул – на 70,1% до 16 тыс. т. Сухих сыпучих грузов в порту в январе-июле перевалено 1,399 млн. т (на 11,9% меньше). Хлебных грузов было 569 тыс. т (-15,9%), в том числе 296 тыс. т зерна (-34,7%).

Перевалено также 18 тыс. т удобрений (-82,2%), 21 тыс. т строительных грузов (-48,5%) и 14 тыс. т кокса (-56,2%). Сухих сыпучих грузов, обозначенных как «другие», в порту было 777 тыс. т, что почти равняется половине всего грузопотока за 7 месяцев.

Тарно-штучных грузов в январе-июле в порту обработано 255 тыс. т (на 35,3% меньше). Это 112 тыс. т металлопроката (-48,8%), 31 тыс. т лома черных металлов (-49,9%), 30 тыс. т леса (-19,3%) и 75 тыс. т других тарно-штучных грузов.

Центр транспортных стратегий, ссылаясь на данные АМПУ