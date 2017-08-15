Патрульні затримали двох хлопців із розбитим люком у мішку

Виклик про спробу крадіжки отримали патрульні вчора близько опівдня. Заявник повідомляв, що невідомі намагаються заволодіти елементами залізничної колії на вулиці Причальній. На місці інспектори підозрілих осіб чи пошкоджень колії не виявили. Під час огляду прилеглої території поліцейські помітили двох хлопців. Ті несли важкий мішок. Патрульні вирішили їх перевірити. У мішку виявили шматки розбитого металевого люку. До інспекторів звернулась громадянка, яка є головою квартального комітету. Жінка повідомила, що цей люк вранці знаходився на провулку 1-у Флотському. 20-річного та 16-річного херсонців затримали та передали слідчим Корабельного району.

Патрульна поліція Херсона