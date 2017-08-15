Херсонські патрульні затримали громадянина, який перебував у розшуку

Виклик про бійку на проспекті 200-річчя Херсона отримали патрульні вчора близько опівдня. Заявниця повідомляла, що за вказаною адресою сваряться із застосуванням фізичної сили невідомі чоловік і жінка. Один з екіпажів негайно вирушив на місце. Там інспектори побачили вказаних громадян. Конфлікт між ними вже було вичерпано. Поліцейські переконались, що чоловік і жінка не потребують медичної допомоги. Патрульні встановили, що в бійку переросла сварка, яка виникла між співмешканцями на побутовому ґрунті. У обох її учасників інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські перевірили громадян за базами та встановили, що 29-річний чоловік розшукується Чаплинським відділенням поліції за уникнення відповідальності за вчинення крадіжки. Громадянина доправили до Херсонського відділення поліції та передали слідчим.

Патрульна поліція Херсона