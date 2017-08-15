На Кінбурнській косі прикордонники виявили браконьєрів з уловом на 5 млн гривень

14 серпня оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління, прикордонники відділу «Очаків» Херсонського загону та представники Очаківського відділу Нацполіції під час реалізації інформації на узбережжі Кінбурнської коси в районі Ковальовського пляжу виявили трьох браконьєрів. Наш співвітчизник та два громадянина РФ, які постійно проживають на території України, забороненими знаряддями виловили понад 42 тисячі креветки та 93 краби, які занесені до Червоної книги України.

По даному факту прикордонники повідомили співробітників Національної поліції, адже в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 1 статті 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Червонокнижних крабів, після підрахунку правоохоронці відпустили в море. Загальна сума збитків державі, складає 5 мільйонів 164 тисячі гривень.