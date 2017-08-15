На Херсонщинi затриман чоловік, який до напівсмерті побив 2-річну дитину

У Великій Олександрівці поліція затримала чоловiка, який кулаками "виховував" 2-річну дівчинку. Дитина знаходиться в комі у лікарні. Мати працювала на польових роботах, а доньку та 3-річного сина залишала з вітчимом. У відношенні матері дітей відкрите кримінальне провадження за ст.166 ККУ "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування". Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді арешту. Призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".