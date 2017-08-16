Поліцейські затримали чоловіка, який намагався задушити пенсіонерку

Подія сталася в одному з селищ поблизу міста Нова Каховка. У приватному будинку, кімнати якого 68-річна власниця здавала в оренду, відбувалося застілля за участю 36-річного квартиранта та господарів. Усі вживали спиртні напої. В процесі вживання алкоголю між господаркою та квартирантом виник конфлікт, причини якого ніхто з них не пам’ятає. Під час сварки чоловік схопив шкіряний ремінь та почав душити пенсіонерку, але її чоловік став на захист дружини та прогнав квартиранта. Стан здоров’я потерпілої задовільний. Поліцейські затримали зловмисника. Йому оголошено про підозру.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" через ст.15 Кримінального кодексу України "Замах на злочин". Чоловіку можу загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області