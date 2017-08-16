На кавуновому фестивалі вибрали найбільші в Україні плоди

На ХIV Всеукраїнський фестиваль "Український кавун – солодке диво", що проходив на міській набережній Голій Пристані, завітали близько 3 тис. учасників заходу та гостей. І не лише з Херсонщини, а й з інших регіонів України. Зокрема, з Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та Києва. На фестивалі було розгорнуто майже 40 виставок-продажів баштанних культур, іншої сільгосппродукції, а також виробів декоративно-прикладного мистецтва. Під час фестивалю відбулася концертна програма творчих колективів міста, а також парусна регата, ігри, конкурси і розваги. Нагородили на фестивалі і переможців конкурсу на найбільший кавун, диню та гарбуз.

Цьогоріч переміг найбільший, блискучий і яскравий кавун вагою 17,7 кг. Власник кавуна – фермер Юрій Покотілов каже, що, порівняно з його 42-кілограмовим рекордсменом 2011 року і навіть з минулорічним 28-кілограмовим переможцем, цьогорічний чемпіон не вражає.

Причина – надвисока температура в Херсонській області. Іноді спека нагрівала грунт до 60 градусів, тоді як кавуну потрібно до сорока.

Серед гарбузів переміг майже 39-кілограмовий велетень, а найбільшою стала майже 6-кілограмова диня.

Херсонська ОДА