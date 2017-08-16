В Херсонском пограничном отряде появилась комната истории

79-й пограничный отряд был создан 30 июня 1938 года на базе двух комендатур Одесского морского пограничного отряда. 22 июня 1941 года пограничники отряда одними из первых вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Через 73 года военнослужащие столкнулись уже с другими оккупантами… Из-за аннексии полуострова, пограничный отряд был передислоцирован в Херсон и принял под охрану участок государственной границы в пределах Херсонской и Николаевской областей, а также административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. Совсем недавно в Херсонском погранотряде появилась комната истории.

«Херсонский погранотряд был создан сравнительно недавно. Это отряд, который пришел с оккупированного Крыма, и был сформирован на базе Симферопольского пограничного отряда. Вся база осталась там. Но у нас есть традиция сохранять все наше наследие, поэтому и решили создать эту комнату истории», – рассказал помощник начальника погранотряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.

Здесь собраны экспонаты из зоны проведения АТО – фотографии, гильзы, собранные после боя, и гильзы, которые бойцам расписывали дети, куклы-обереги, простреленные каска и бронежилет. Часть экспонатов из АТО привезла и подарила херсонским пограничникам известная в городе волонтер Галина Уманец.

Есть экспонаты ветеранов-пограничников Второй мировой войны, которые проживают на Херсонщине.

В комнате истории стоят иконы. Их подарили ученики херсонской школы №2 – члены отряда юных друзей пограничников «Сокол».

Есть уголок памяти героев-пограничников, которые погибли в результате боевых столкновений на Востоке Украине, – 67 имен. Иван Шевцов рассказал, что в отрядах, когда отдает жизнь за Родину украинский пограничник, зажигают лампадки, чтят память каждого павшего.

Самим ярким и бросающимся в глаза в комнате истории является панорама. Ее помогла создать литовская художница Беата Куркуль.

«Мы с ней дружим. Она у нас уже была два раза. Беата посещает наши пограничные подразделения, поддерживает военнослужащих, особенно тех, кто служит на админгранице с Крымом», – рассказал Иван Шевцов.

Работы художницы, кстати, есть и в холле на первом этаже. Каждая картина имеет свою подсветку.

В Книге отзывов первым отметился народный депутат Украины Серей Рудик, который побывал у херсонских военнослужащих в начале августа.

Иван Шевцов доавил, что пограничники приглашают к себе в гости школьников. Обещают интересные экскурсии.

По материалам: Буква