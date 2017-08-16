В Херсонской области машина патрульной полиции попала в ДТП

В воскресенье, 13 августа, на Арабатке полицейские попали в ДТП. Происшествие произошло около 14:00 на выезде из базы отдыха "Арабатская стрелка". "Экипаж патрульной полиции спешил на выезд. Выезжая со второстепенной дороги полицейский автомобиль столкнулся с легковым автомобилем "Сузуки", двигавшемся по главной", – рассказал начальник сектора кадрового обеспечения Генического отдела полиции ГУ Нацполиции в Херсонской области Владимир Кальченко. У патрульного авто отлетел бампер, у "Сузуки" с номерами николаевской регистрации, по словам Владимира Кальченко, также "несильные повреждения".

"На месте ДТП освидетельствовали на предмет употребления алкогольных напитков полицейских и женщину-водителя, управлявшей "Сузуки". Все трезвые", – отметил начальник сектора кадрового обеспечения Генического отдела полиции.

Экипаж, попавший в ДТП, прикомандирован на Арабатскую стрелку из Чернигова. В отношении сотрудника полиции, находившегося за рулем служебного автомобиля, был составлен административный протокол.

"В дальнейшем админпротокол будет направлен в суд. И суд уже примет решение. Будет также проводиться служебная проверка по данному факту", – добавил Владимир Кальченко.

По материалам: Буква