В Херсоне проходит акция «Презренный рубль для оккупанта»

В Крыму продолжаются репрессии против крымских татар, которые проявляют даже малейшие признаки неповиновения оккупационной власти, пишет в Facebook глава Херсонского Меджлиса Ибрагим Сулейманов. «В последнее время оккупанты придумали «гуманный» способ борьбы с инакомыслием – наложением огромных штрафов на неугодных. Для многих это просто неподъемная сумма, поэтому появилось движение, начатое «Крымской солидарностью», получившей название «крымский марафон», – отмечает Ибрагим Сулейманов.

Суть флэшмоба в следующем – каждый, кто поддерживает ненасильственные методы борьбы и может помочь помочь осужденным, вносит 10 металлических российских рублей (чуть меньше 5 грн).

"Активисты движения, принципиально намерены оплатить штрафы 10-ти рублёвыми монетами российского центробанка. 310 000 рублей штрафов = 31 тысячу монет номиналом 10 рублей. Если одна монета весит 5,65 гр, то 31000 монет будет весить 175 килограмм!!!", – пишет в соцсети Сулейманов.

Он добавляет, что Херсонский городской меджлис решил поддержать акцию в Херсоне и выйти с предложением ко всем неравнодушным горожанам, также внести свой вклад в общее дело по освобождению наших граждан от грабительских штрафов оккупантов.

"Мы также призываем внести 5 грн в общую копилку солидарности с теми, кто находит в себе гражданскую смелость поддерживать других в трудную минуту и таким ненасильническим способом указать оккупантам, что им нас не сломать, потому что нас много", – сообщает глава Меджлиса.

Акция продлится до 20 августа. Все поступившие средства публично посчитают и передатут инициаторам акции – объединению "Крымская солидарность", члены которой в Крыму разменяют купюры на "железячки".

Если вы хотите поддержать акцию, здесь указаны банковские реквизиты.

"Уверен, что победа над врагом не может быть чья-то одна, победа может быть только общей, сотканной из тысячи невидимых нитей поддержки, миллионами мыслей о свободе и неутомимой жаждой жизни! Жизни в свободной, демократической и цветущей Украине!", – констатирует Ибрагим Сулейманов.

По материалам: Буква