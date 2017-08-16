В Херсоні триває підготовка загальноосвітніх закладів до нового навчального року

24 739 800 грн з міського бюджету цьогоріч спрямовано на капітальні ремонти шкіл, дитячих садків та позашкільних закладів Херсона. На сьогодні вже здійснено капітальні ремонти покрівель у 14 освітніх закладах. Зокрема, у школах №32, 39, 44, 55, гімназії №3, дитячих садках №5, 13, 16, 21, 28, 31, 34, 82, 85. У 7 загальноосвітніх закладах (школи №20, 28, 31, 34 та дитячі садки №39, 87, 63) усунуто проблеми з системою опалення. У школі №12 проведено роботи по ремонту актової зали та спортивного майданчику, який обладнали сучасними тренажерами. Облаштовано класні кімнати для першокласників у школі №14, у 28 школі відремонтовано та обладнано санітарне приміщення.

Проведено ремонт харчоблоку та класних кімнат у загальноосвітньому закладі №39. Школа №46 тепер має роздягальні у спортивній залі, а у 57ій – два нові кабінети.

Для 21 навчального закладу Херсона міським управлінням освіти придбано технологічне та холодильне обладнання, чотири школи отримали нову комп’ютерну техніку та меблі. Також за кошти міського бюджету здійснюється будівництво шкільної їдальні для ЗНЗ №16.

Для більш якісної підготовки навчальних закладів до роботи у новому навчальному році потрібно додаткові кошти. Тому управління освіти Херсонської міської ради згідно заявлених потреб закладів освіти направило клопотання щодо розгляду про виділення 24 063 000 грн на черговій сесії.

Херсонська міськрада