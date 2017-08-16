У Херсоні відкривається фотовиставка «Якби не війна»

19 серпня о 14:00 у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гончара відбудеться презентація волонтерського фотопроекту «Якби не війна». У грудні 2015-го волонтери Київського військового шпиталю вирішили, що просто допомагати захисникам на фронті та в госпіталі замало. Що історії сотень українських бійців, яких знають вони, мусить почути вся Україна і весь світ.

Що нам є ким пишатись і кого ставити в приклад наступним поколінням.

«Ми дивилися в очі кожного з них і думали, – розповідають дівчата, – скільки всього вони нам не розказали?! Ми написали про них багато, і чули ми про них багато, але скільки всього ми ще не знаємо? Їхні очі бачили те, що ми ніколи не побачимо, за кольором їхніх очей криється так багато болю, смутку, страху, смерті, жалю, туги. Очі наших 122-х Героїв вже ніколи не будуть такими, як колись».

На початку грудня 2016 року зібрані волонтерами матеріали переросли в масштабну фотовиставку та майже 500-сторінкову книгу «Якби не війна. Кошти від реалізації книги волонтери спрямовують на допомогу родинам загиблих, на ліки для поранених у шпиталі, а також на потреби військових на передовій.

Фотовиставка і книга «Якби не Війна» – це результат титанічної праці команди волонтерів протягом року. Фотовиставка складається з 8-ми тематичних блоків, в кожному з яких від 12 до 25 світлин: кохання, жінки на війні, мирні професії воїнів, героїчні мами з їхніми героїчними синами, соціальний блок, легіонери, невідомі герої та блок з 12ма Героями, які вже ніколи не будуть з нами. Це обличчя, історії, пам’ять та мрії Героїв сучасної України.

Понад півроку виставка подорожує Україною. Її вже бачили у містах східного, центрального, північного, південного регіонів. У Херсоні виставка триватиме з 19 до 27 серпня.

Херсонська міськрада