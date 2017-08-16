Херсонські браконьєри продали киянину 46 кг раків

Сьогодні зранку інспекторами Рибоохоронного патруля Київщини під час проведення рибоохоронних заходів, на Центральному автовокзалі Києва затримано громадянина, який порушуючи порядок придбання та збуту об'єктів тваринного світу незаконно придбав раків загальною вагою 46 кг, пише у Facebook Володимир Мухін. На прохання пред’явити відповідні документи, які підтверджують законність походження водного біоресурсу, порушник відповів відмовою. З'ясувалось, що раки були придбані ним у іншої особи та передані перевізником з міста Херсон. Складено адмінпротокол. Наразі триває заборона на вилов раків, яка почалася 15 липня і закінчується 1 вересня 2017 року.

Джерело: Буква