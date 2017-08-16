На Херсонщині чоловік через ревнощі забив до смерті коханця співмешканки

Злочин стався на території дачного кооперативу в Білозерському районі. Тіло невідомого чоловіка без одягу зі слідами насильницької смерті виявили на узбіччі дороги перехожі та повідомили в поліцію. З’ясувалося, що чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми та численних переломів ребер. Під час ретельного огляду місця події слідчо-оперативна група виявила сліди волочіння та крові, які привели її до одного з будинків. Саме там, за попередньою версію поліцейських, стався злочин. Дім був зачинений. Встановили власника будинку, яким виявився житель Херсона. Чоловік пояснив, що у будинку тимчасово поселив 40-річну малознайому жінку, до якої періодично навідувався.

Але того дня він на дачу не їздив і нічого не знає про злочин.

В той же час працівники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області встановили особу загиблого. Ним виявився 61-річний житель Херсона, який зрідка приїжджав у дачний кооператив та якого іноді бачили в компанії невідомої жінки.

Також знайшлися свідки, які розповіли, що, крім господаря будинку та загиблого, до жінки навідувався ще один підозрілий чоловік. Саме їх удвох бачили у день скоєння злочину жителі дачного кооперативу.

"Ми провели необхідний комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу супутника жінки. Ним виявився 43-річний херсонець, раніше судимий за крадіжки, – повідомив заступник начальника Головного управління національної поліції в Херсонській області Микола Цап. – Оперативники упродовж двох діб встановили місцезнаходження підозрюваного та його співмешканки".

Їх знайшли неподалік від Херсона у покинутому будинку, який належить одному з колишніх офіційних чоловіків жінки. Раніше судимого та його супутницю доставили у поліцію, де вони дали покази.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину. Він пояснив, що кілька місяців співмешкає з жінкою. Того дня він без попередження вирішив її провідати. Коли зайшов до будинку, то побачив, що вона зраджує його з невідомим чоловіком. Співмешканець забив до смерті суперника, після чого побив жінку. Коли через деякий час побачив, що потерпілий помер, то відтягнув тіло подалі від дому. Після цього він втік разом з жінкою.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Раніше судимому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області