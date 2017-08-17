Херсонські патрульні зупинили нетверезого водія Lexus

На розі вулиць Воронцовської та Богородицької вчора близько 23-ої години патрульні помітили автомобіль Lexus LS 460. Транспортний засіб виїхав з другорядної дороги на головну, не надавши при цьому перевагу автомобілю інспекторів, який рухався головною. Поліцейські наздогнали порушника та зупинили. Під час спілкування у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік також не надав для перевірки водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Він визнав, що вживав спиртне, але у встановленому законом порядку відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Патрульні встановили особу порушника.

На 40-річного херсонця склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Загалом минулої доби інспектори виявили двох водіїв напідпитку.

Патрульна поліція Херсона