16 серпня на Херсонщині з робочою поїздкою перебуває Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон. Під час свого візиту глава Уряду разом з головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим оглянув ділянки дороги Р-57 «Олешки – Гола Пристань – Скадовськ» та ознайомився з ходом проведення робіт з поточного ремонту. Начальник Служби автомобільних доріг в Херсонській області Микола Савченко, повідомив, що покриття проїзної частини не ремонтувалось з часу будівництва 1977 року. У 2016 році відремонтовано ділянку цієї дороги протяжністю 6,2 км загальною вартістю 37 млн грн.

У 2017 році здійснюється ремонт ділянки протяжністю 6 км, суміжною з ділянкою, відремонтованою у поточному році. Обсяг виконаних робіт – 40,8 млн грн. Таким чином буде продовжено ремонт дороги Р-57 до курортів Чорноморського узбережжя.

Під час огляду ремонту на автодорозі Р-57 Прем’єр-міністр України акцентував увагу на тому, що висока якість проведення дорожніх робіт і впровадження ефективних технологічних рішень залишаться у пріоритеті і в полі зору Уряду.

«Капітальний ремонт доріг наразі триває по всій Україні. Уряд збільшив у 3 рази обсяги виконання робіт, але розуміємо, що попереду доволі багато роботи. Минулого року Херсонська область отримала 170 млн грн на ремонтні роботи, а цього року вже 334 млн грн і вперше за останні 5 років в експлуатацію здадуть 27 км доріг з новим асфальтовим покриттям», – прокоментував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він додав, що наразі важливо об’єднувати зусилля місцевих бюджетів в рамках децентралізації і інвестувати кошти в ремонтні роботи покриття доріг.

Херсонська ОДА