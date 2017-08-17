Володимир Гройсман ознайомився з потужностями провідних підприємств Херсонщини

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в супроводі голови облдержадміністрації Андрія Гордєєва прибув на провідне підприємство Херсонщини – ТОВ «Данон Дніпро», яке є одним серед найбільших підприємств в області з іноземними інвестиціями, найкращим платником податків регіону, роботодавцем, який бере активну участь у громадському житті Херсонщини і робить значний внесок у її розвиток. Володимир Гройсман мав змогу особисто переконатися, що підприємство має сучасне обладнання, використовує у виробництві прогресивні технології та укомплектоване висококваліфікованим персоналом.

Херсонська ОДА