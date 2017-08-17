Многоэтажки Херсонщины готовы к отопительному сезону на 74%

Зам. главы области Андрей Балонь на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг., которую провел премьер-министр Владимир Гройсман из Николаева рассказал о готовности к отопительному сезону. В области комплексная подготовка домов выполнена на 74%. Многоквартирные дома с централизованным отоплением оснащены счетчиками тепла на 88%. Объектов социально-культурного назначения из 1 512 подготовили 1 082, из них общеобразовательные учреждения готовы на 73%, детсады – 72%, больницы – 70%.

Бюджетные учреждения за потребленные энергоносители рассчитались на 100%. В области не хватает планово-бюджетных 446, 4 млн грн для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг по льготам и субсидиям населения.

Херсонская ОДА