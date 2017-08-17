Жителям семи херсонских улиц отключают газ

В связи с проведением реконструкции газопровода высокого давления жителям семи херсонских улиц отключат газ. В списке на отключение улицы: Космическая, Фонвизина, Ракетная, 14 Северная, 13 Северная, Гринько (Бегмы), 49 Гвардейской дивизии. Также без газа будут сидеть и жители улиц Христич, Калиновой, Майской, Горича Великого, Электронной, Заречной, Запорожской, Виноградной, Карьерной, Крестьянской, Кольцевой в Степановке. Газоснабжения не будет с 28 августа по 1 сентября. "Херсонгаз" просит жителей указанных улиц на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждый дом отдельно.