Патрульні затримали чоловіка, який побив колегу та поїхав на службовому автомобілі

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Виклик про заволодіння автомобілем отримали патрульні сьогодні близько 11:00. Заявник повідомляв, що його підлеглий кілька разів вдарив співробітницю. Потім він сів у автомобіль ЗАЗ-110558, який належить фірмі заявника, та поїхав у невідомому напрямку. Всім екіпажам негайно передали орієнтування. Зазначений транспортний засіб інспектори помітили за кілька хвилин на проспекті 200-річчя Херсона. За кермом перебував 35-річний чоловік, на якого вказала потерпіла. Патрульні його затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу Херсонського відділу поліції.

Патрульна поліція Херсона 

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