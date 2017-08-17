За скоєння розбійних нападів херсонця засуджено на 7 років позбавлення волі

На рахунку 36-річного зловмисника 3 факти розбійних нападів, скоєних упродовж місяця в різних районах міста Херсона. В усіх випадках чоловік ззаду підбігав до жертв, збивав їх з ніг та погрожував предметом, схожим на пістолет. Після чого вимагав віддати йому усі цінні речі. нападник забирав мобільні телефони, годинники, золоті прикраси та гаманці з грошима. Поліцейські затримали зловмисника під час спроби збуту золотих прикрас потерпілих. Затриманий виявився неодноразово судимим за грабежі та розбої.

Були відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Згідно з вироком Суворовського районного суду чоловіка визнано винним у інкримінованих йому злочинах та призначене покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області