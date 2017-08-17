Херсонский сквер им. Руслана Сторчеуса активно благоустраивают

"Ударными темпами идёт завершение благоустройства в будущем сквере имени Руслана Сторчеуса", – поделился в Facebook депутат Херсонского горсовета Михаил Линецкий. Он отметил, что в скере будет детский городок и спортивный комплекс, также идет рабочие расширяют клумбы, обустраиваю дополнительные дорожки к соседним домам. Открытие сквера состоится к Дню Независимости Украины. Руслан Сторчеус – командир добровольческого батальона милиции «Херсон». 25 августа 2014 года Сторчеус при попытке прорвать окружение под Иловайском и покинуть город попал в засаду боеиков. Он был убит вместе со своим водителем Олегом Пешковым.

У Руслана Сторчеуса остались жена и трое детей.

31 октября 2014 года Руслан Сторчеус посмертно награждён орденом «За мужество» III степени.

По материалам: Буква