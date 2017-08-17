На Херсонщине полицейские задержали угонщика такси, который решил сделать себе подарок на День рождения

16 августа примерно в час ночи недалеко от Геническа у 24-летнего таксиста, который приехал на вызов в одно из сёл, отобрали автомобиль. Когда таксист привез пассажиров, один из них остался в салоне и направил на водителя предмет, похожий на пистолет. Таксист был вынужден покинуть салон, а злоумышленник уехал в неизвестном направлении. Через несколько часов на окраине Геническ полицейские нашли брошенный автомобиль такси "ВАЗ" со следами повреждений. Через два дня в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника и задержали его.

Угонщику 22 года, он ранее судимый за разбой, живет в одном из сел района. Мужчина пояснил, что в тот день праздновал свой День рождения, выпил много алкоголя. Когда на такси развозил друзей, то решил угнать автомобиль, потому что всегда мечтал о машине.

Во время езды по населенному пункту он не справился с управлением и врезался в стену. Поэтому решил бросить машину и сбежать.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.