Херсонский Региональный центр профилактики и лечения онкозаболеваний: цена вопроса – 344 млн грн

Уже в следующем году в Херсоне может появиться Региональный центр профилактики и лечения онкозаболеваний. Об этом 17 августа говорили главврач Херсонского областного онкодиспансера Ирина Сокур и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время его визита в Херсон, пишет в Facebook глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. "Ирина Владимировна озвучила статистику онкозаболеваний, из-за которых Херсонщина занимает третье место в Украине по количеству больных раком.

Кроме того, она обратила внимание руководителя правительства на то, что на базе КП «Херсонский областной онкологический диспансер» созданы все условия для того, чтобы можно было создать южный региональный центр. Есть и достаточные площади, и профессиональные кадры. Единственное, чего не хватает медикам – это аппаратуры и средств", – написал глаа облсовета.

Он отметил, что речь идет о 344 млн грн.

Также Ирина Сокур убедила Премьера в том, что в херсонском центре смогут проходить лечение пациенты со всего юга страны.

"Владимир Гройсман тут же поручил своим помощникам изучить этот вопрос более детально и предусмотреть в госбюджете деньги для создания южного регионального центра профилактики и лечения онкозаболеваний", – отметил Владислав Мангер.