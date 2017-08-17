С Чонгара началось тестовое вещание на Крым украинского телевидения

Уже с 1 ноября покрытие цифровым вещанием украинских телеканалов достигнет Симферополя. Об этом Обозревателю сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова. По ее словам, запуск чонгарской вышки — это наиболее успешный проект с точки зрения и времени, и координации. Вышка была сооружена за несколько месяцев, а строил ее частный инвестор («Телемережі України») за собственные средства.

«Фактически сегодня она обеспечивает на весь север Крыма и радио- и уже цифровое вещание. В частности, с вышки Чонгара вещают две радиостанции. Вскоре будет еще две. То есть в целом будет четыре радиостанции, которые будут вещать на Крым и Херсонскую область», — рассказала Джапарова.

Что касается телевидения, то, как отметила первый замминистра, на сегодня уже запущен цифровой мультиплекс, который начал трансляцию в тестовом режиме.

«С 1 сентября телевещание будет мощностью 0,3 кВт, а с первого ноября — с мощностью 1 кВт. То есть мощность будет увеличена, а соответственно, и площадь покрытия также будет увеличина. По нашим подсчетам, оно достигнет Симферополя, покроет весь север Крыма», — заявила Джапарова.

Единственное, уточнила она, технически радиус бесперебойной трансляции вышки составляет 60-70 км вглубь полуострова. И если брать радиус покрытия шире, то там трансляция будет зависить от погодних условий и технических преград, которые могут быть.

«Очень важно, что трансляция с вышки будет идти и на Херсонскую область, поскольку она – некая линия пропаганды, где, в том числе, часть людей получает сигнал и от российских СМИ. Для нас важно заводить туда национальное теле- и радиовещание. Сегодня Херсонская область для нас — внутренний пояс безопасности, информационной безопасности», — отметила Джапарова.

В то же время она не исключает возможность того, что РФ будет предпринимать попытки заглушить сигнал с украинской вышки.

«Будут ли глушить? Это риторический вопрос, поскольку мы знаем, что для РФ информационный сегмент являтся едва ли главным в той гибридной войне, которую она ведет. РФ — лидер среди всех стран мира по бюджету, который там вкладывают в информационную составляющую. Сегодня там государственные и частные СМИ зависимы от Кремля. Поэтому и РФ прибегает к методам, которые вовсе противоречат нормам демократических стран», — сообщила первый замминистра.

При этом Джапарова добавила, что глушить сигнал будет достаточно дорого и технически непросто для России.

«И если они все же будут предпринимать такие действия, то это еще один инструмент «удорожания» содержания Крыма для РФ», — резюмировала она.