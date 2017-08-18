На Херсонщині через коротке замикання горів приватний будинок

17 серпня об 11:18 на номер Служби порятунку «101» у смт Нова Воронцовка надійшло повідомлення про те, що в селі Любимівка сталося загорання в приватному будинку. На місце виїхав особовий склад пожежно-рятувального відділення 3-ї ДПРП. По прибуттю вогнеборці встановили, що будинок розділений на двох господарів, і пожежа виникла в одній частині на площі 45 кв. м. О 13:45 пожежу вдалось ліквідувати. Розповсюдження вогню на половину житлового будинку іншого власника не допущено. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

ГУ ДСЧС в Херсонській області