На Херсонщині поліцейські затримали наркодилершу, яка розповсюджувала психотропні та наркотичні речовини шляхом “закладок”

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Херсонській області виявили 52-річну жінку, яка у великій кількості зберігала та розповсюджувала серед жителів Херсона методом «закладок» особливо небезпечні психотропні і наркотичні речовини (PVP, пігулки екстезі, канабіс). Після проведення кропіткої роботи оперативники в рамках відкритого кримінального провадження викрили та припинили злочинну діяльність наркодилерши. Жінка використовували високий рівень конспірації. З клієнтами особисто не зустрічалася, а вела з ними переписку у соціальні мережі.

Покупець робив замовлення, оплачував і отримував інформацію, де забрати речовину.

Жінка закладала поліетиленові міні-контейнери з наркотиками у різних місцях: поштових ящиках, трансформаторних будках, клумбах та лавках біля під’їздів. Зловмисниця мала велику кілька банківських карток, на які клієнти перераховували гроші за "товар".

Як пояснила жінка, наркотичні та психотропні речовини вона замовляла через Інтернет.

"Під час проведення санкціонованого обшуку у її будинку ми вилучили готові до збуту пакетики з психотропною речовиною PVP (45 грамів), 14 пігулок екстезі, канабіс та саморобні пристрої для його куріння, – повідомив начальник Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Денисьєв. – Також встановлено, що у власному будинку жінка влаштувала наркопритон. На час проведення обшуку в кімнатах знаходилася велика кількість людей, які вживали наркотичну речовину".

Жінка наркозалежна та раніше судима за незаконний збут наркотиків. Оперативники відпрацьовуються її зв'язки та встановлюють канал потрапляння до неї психотропних і наркотичних речовин.

Усе вилучено та направлено на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ст.309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

Після проведення експертизи буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження за ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Відділ комунікації поліції Херсонської області