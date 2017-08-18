На Херсонщине отчим до полусмерти избил 2-хлетнюю Таню из-за того, что она не попросилась на горшок

Несколько дней назад в Херсонской области случилась история, от которой без преувеличения стынет кровь. Отчим избил до полусмерти 2-хлетнюю падчерицу. Причина – девочка не попросилась на горшок. Досталось и старшему брату Тани – сейчас 3-хлетний мальчик в Николаевском реабилитационном центре. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, пишет в Facebook БФ "Твоя опора". Мужчина на данный момент находится в СИЗО. Сотрудники выяснили, что девочка находится в медучреждении, необходимых ей медпрепаратов нет и Тане нужна помощь. Маме 25 лет, она работает в поле.

Женщина рассказала, что придя с работы, нашла дочку лежащей на кровати. Супруг сказал, что девочка спит и с ней все в порядке. Через какое-то время мама подошла к кровати и перевернула малышку – она была вся избита.

Женщина срочно отправилась в больницу. Хотелось бы отметить, что маме девочки много и тяжело работает, воспитывает двоих детей. У семьи тяжелое материальное положение, но при поступлении в больницу мама самостоятельно покупала все лекарства дочке.

Сейчас Танюше нужно пережить критический период до конца недели. Прогнозы врачей неутешительны.

"Но если состояние малышки стабилизируется, мы будем делать все возможное, чтобы перевезти девочку в Киев для дальнейшего лечения. На данный момент она обеспечена всеми необходимыми медпрепаратами", – говорится в сообщении БФ.

Из-за того, что состояние девочки очень нестабильное, у нее падает давление и останавливается сердцебиение, врачи даже не могут сделать ей необходимые КТ.

На сегодня у Тани закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, церебральная кома 3 степени.

"Большая просьба, помолитесь за Танечку, ей сейчас очень нужны ваши молитвы. Поскольку по мнению врачей состояние ребенка крайне тяжелое и помочь ей может чудо", – сообщается на странице благотворительного фонда.