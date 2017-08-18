Пасажиропотік через КПВВ «Чонгар» продовжує зменшуватись

Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу у контрольному пункті «Чонгар», продовжують фіксувати зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінмежу із анексованим Кримом. Загалом, протягом 17 діб серпня поточного року адмінмежу із анексованим Кримом в обох напрямках перетнули на 24 тисячі менше громадян у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Якщо рахувати в процентах, то це приблизно на 21% менше ніж у 2016 році. Аналогічна ситуація спостерігається і з транспортними засобами.

Так, з початку серпня цього року потік транспортних засобів знизився на 2,5 тисячі у порівняно із минулим, тобто через адмінмежу прослідували на 15% автівок менше.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону