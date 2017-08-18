Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував відпочивальницю

У чергову частину Голопристанського відділення поліції надійшло повідомлення від відпочивальниці. Вона розповіла, що у курортному селищі на вулиці стала свідком того, як невідомий чоловік пограбував жінку. На місце виїхала слідчо оперативна група. Постраждалою виявилася мешканка Рівненської області. На місці вона повідомила поліцейським, що гуляла по одній з вулиць селища та розмовляла по мобільному телефону. В цей час до неї підійшов незнайомець, вдарив по обличчю та вирвав з рук телефон.

Жінка почала кликати на допомогу. Небайдужі громадяни зателефонували у поліцію. Потерпіла вказала поліцейським напрям, у якому втік грабіжник.

Менше, ніж за годину, працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який раніше не притягався до кримінальної відповідальності. У нього вилучили мобільний телефон постраждалої та повернули його власниці. Чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території області. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області