Херсонцы своего добились: Наталья Попович больше не Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым

Президент Украины Петр Порошенко назначил Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым Дмитрия Бабина. "Борис Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности, по международному праву. Он проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе, в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев", – говорится в сообщении в Facebook на странице Президента.

Также Петр Порошенко пишет: "Вместе с тем считаю, что в структуре постоянного представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопросы защиты прав крымскотатарского народа оставались его первым приоритетом. Поэтому поручил подготовить изменения в Указ, которым утверждается положение о Представительстве Президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя".

Первым заместителем Представителя Президента Украины в Крыму стала Изета Гданова. Петр Порошенко подписал распоряжение о ее назначении.

Напомним, что в июле в Херсоне представители общественных организаций, участники АТО и жителей Крыма начали пикетирование расположенного в городе представительства Президента Украины в АР Крым, требуя активизации его работы.

"Здесь собрались представители общественных организаций по поводу того, что в течение трех лет это представительство ничего не делает. Это бессрочная акция, мы будем блокировать, пока не выйдет Попович (постоянный представитель президента Украины в АР Крым Наталья Попович, – ред.) и не объяснит свою работу за эти годы", – рассказывали активисты, писал Укринформ.

Участники акции жаловались, что люди, которые потеряли в аннексированном Россией Крыму жилье, землю не могут найти элементарного ответа, что с их имуществом, родные пропавших без вести тоже не могут найти ответа, где их родственники.

"Этим должен заниматься представитель президента Украины (в АР Крым, – ред.), ведь это орган, который должен работать на деоккупацию Крыму, на постоянную работу с временно перемещенными лицами", – отмечали участники акции.

Протестующие сообщили, что написали официальное обращение, которое было направлено Президенту, главе Меджлиса крымскотатарского народа, народному депутату Рефату Чубарову и главе Администрации президента Украины Игорю Райнину.

"Представители общественных организаций… обращаются к правительству, чтобы поменяли или это представительство вообще, или изменили формат работы и его руководителя в первую очередь", – подчеркивали участники акции.

По материалам: Буква