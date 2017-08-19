В Херсонській області автомобіль зіткнувся з тягачем

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19 серпня о 05:16 на номер Служби порятунку «101» м. Олешки надійшло повідомлення про те, що на вул. Гвардійській трапилась дорожньо-транспортна пригода. Попередньо встановлено, що водій іномарки, не справившись з керуванням виїхав з проїжджої частини дороги, де зіткнувся з тягачем, що стояв на узбіччі. У результаті зіткнення пасажирка легковика отримала травми не сумісні з життям. Водій та двоє діток госпіталізовані до районної центральної райлікарні. Рятувальники за допомогою спецінструменту дістали загиблу жінку з понівеченої автівки.

ГУ ДСНС в Херсонськiй областi

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