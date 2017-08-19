У Херсоні відбулися змагання з кульової стрільби

17 серпня відбулися змагання з кульової стрільби між командами Херсонського обласного військового комісаріату, Херсонського товариства воїнів-учасників АТО і членами міської організації ветеранів Афганістану, вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи ХОО ФСТ "Україна", присвячені 26-ій річниці незалежності України. Змагання проходило у стрілецькому тирі ХОО ФСТ "Україна" і розпочалось з шикування команд. Після того, як прозвучав гімн України, зі словами привітання з майбутнім святом Дня Незалежності до учасників змагань звернувся перший заступник міського голови Ігор Козаков.

У результаті змагань перше місце посіла команда вихованців Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ХОО ФСТ "Україна", друге – військовослужбовці гарнізону.

В особистому заліку кращий результат показав підполковник Шавурський С.В. – військовий комісар Білозерського райвиконкому, який вибив 49 очок з 50.

Херсонська міськрада