Кричав та кидав пляшки з 7-о поверху. В Херсоні патрульні затримали чоловіка, який проник до чужого помешкання

"Невідомий заліз до нашої квартири в будинку на провулку Санаторному", – такий виклик отримали патрульні вчора близько 17-ї години. На місці інспектори побачили чоловіка на балконі 7-о поверху. Той голосно лаявся, вживав нецензурну лексику та погрожував своїй колишній співмешканці та її новому хлопцю фізичною розправою. Останній і зателефонував на 102. Дівчина пояснила, що її колишній потрапив до квартири через балкон. Звідти він кидав її речі та порожні пляшки. Один із поліцейських відволікав увагу громадянина на 7-у поверсі. У цей час інші патрульні з дозволу власниці помешкання потрапили до квартири. Там патрульні побачили потрощені меблі.

А також розкидані речі та розбиті двері балкону. 25-річного херсонця інспектори затримали та згодом доправили до Корабельного відділення поліції.

Як виявилось, це був давній «знайомий» патрульних. На нього поліцейські неодноразово складали адмінматеріали, зокрема, за хуліганство, непокору та керування в стані сп’яніння. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Херсона