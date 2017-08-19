Патрульні в Херсоні затримали ймовірного ґвалтівника

Черговий виклик отримали патрульні вчора близько 22-ї години. Заявниця повідомила, що її зґвалтували в квартирі однієї з багатоповерхівок на проспекті Адмірала Сенявіна. За адресою негайно вирушив екіпаж. На місці інспектори поспілкувались із дівчиною. 32-річна херсонка розповіла, що двоє малознайомих чоловіків запросили її до помешкання. Там один із них проти волі жінки вступив з нею в статевий акт. Згодом вона втекла з квартири та знайшла прихисток у сусідів. Звідти жінка зателефонувала на 102. В помешканні, де стався напад, на той момент залишився один громадянин. За словами потерпілої, напад скоїв не він, а його товариш. Патрульні встановили його адресу проживання та негайно вирушили на місце. Інспектори затримали 26-річного херсонця в квартирі розташованої неподалік багатоповерхівки. Імовірного ґвалтівника доправили до Херсонського відділу поліції.

Патрульна поліція Херсона