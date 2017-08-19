На Херсонщині пограбували ювелірний магазин. Введений план «Перехват» (фото)

18 серпня в 16:20 в чергову частину Каховського відділу поліції зателефонувала місцева мешканка. Жінка повідомила, що на другому поверсі магазину «Універмаг» невідомі чоловіки під погрозою застосування предмета, схожого на автомат, заволоділи ювелірними виробами. На місце події негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські встановили, що злочин вчинили троє чоловіків в чорному одязі та масках на обличчях. Після цього невідомі зникли на автомобілі «АУДІ» чорного кольору (д/н ВТ 05-36 ОА) у невідомому напрямку. За вказівкою начальника поліції Херсонщини Артура Мєрікова на території області введений план «Перехват».

Попередня правова кваліфікація події – ч.3. ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій».

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою корисною інформацією про обставини скоєння злочину, місцезнаходження автомобіля та зловмисників, прохання повідомити в поліцію за номером «102».

Анонімність гарантується.

Відділ комунікації поліції Херсонської області