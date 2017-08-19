В Херсонской области реконструировали уникальную стелу и сделали герб района в 3D формате (фото)

Стела в Олешках является уникальным архитектурным сооружением. Об этом в Facebook написала глава Олешковской РГА Елена Кравченко-Скалозуб. "Произведение всех углов основы и букв равна 90 градусов, поэтому, когда проезжаем мимо надписи, кажется, что все расположено в одну линию", – поделилась в соцсчети она. Елена Кравченко-Скалозуб также добавила, что специалисты, работавшие над реконструкцией стелы, воссоздали герб Олешковского района в 3D формате.

"Грамота, веточки сосны и винограда имеют объемное изображение, за что им (специалистам, – ред.) большое спасибо и поклон их профессионализму!", – подытожила глава района.

Напомним, что 19 мая 2016 Верховная Рада Украины приняла постановления о переименовании населенных пунктов в Украине. В частности, этими постановлениями был переименован город Цюрупинск в Олешки.

По материалам: Буква