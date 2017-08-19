Гола Пристань пишається чемпіонкою з драгонботу

Українські спортсмени чудово виступили на XIII Чемпіонаті світу з драгонботу серед юніорів та молоді, який проходив з 27 по 30 липня в Дівонн-ле-Бен (Франція). Серед спортсменів із 15 країн світу українські веслувальники завоювали III загальнокомандне місце. Це надзвичайно серйозний прорив для української драгонботи. Українці поступилися лише командам Канади та Австралії, вперше в історії зібравши рекордну кількість нагород. Драгонбот – це каное завдовжки більш, ніж 12 метрів, яке має «голову», «хвіст» та здатне помістити в себе одразу 20 веслувальників. Веслування на драгонботі – командний вид спорту. Тут перемога залежить від спільної роботи учасників, вся команда повинна працювати як єдиний організм: жити одним життям, прагнути до однієї цілі, довіряти один одному. 17-тирічна Тетяна Комлєва, мешканка Голої Пристані теж увійшла до складу збірної команди України з драгонботу. Виступи команди на трьох дистанціях: 200, 500 і 2000 метрів у змішаних, відкритих і жіночих класах D-10 та D-20 принесли українцям 15 нагород: 5 золотих, 4 срібних і 6 бронзових.

У кожній із цих відзнак є заслуга голопристанської спортсменки.

Вона ж сама привезла із Чемпіонату світу аж вісім медалей, серед яких – п’ять золотих. Тетяна почала займатися веслуванням ще з п’ятого класу. Тоді навіть не мріяла, що колись буде брати участь у змаганнях такого рівня.

Та що тоді – дівчині досі не віриться, що побувала у Франції і отримала такі високі відзнаки.

"Поки збирали документи, я до останнього моменту не вірила, що все ж таки поїду. Та й, коли разом із командою прибули до Франції, не очікували, що буде такий результат. Тому, коли оголосили призерів – у нас всіх був спочатку шок, який змінився просто божевільними емоціями!" – ділиться враженнями спортсменка.

Нині Тетяна навчається у Херсонському гідрометеорологічному технікумі, але заняття спортом не залишає. Високими здобутками спортсменки тішиться її тренер – Василь Якович Циховліс, який вже готує Тетяну до наступних турнірів. За планом – змагання з веслування у Полтаві, Львові та Венеції.

Джерело: Херсонщина за день