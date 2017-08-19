В Каховці відбулися “Ігри патріотів” між учасниками АТО

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Турнір  учасники та організатори провели в знак вшанування пам’яті загиблих  земляків під Іловайськом. У заході взяли участь збірні атовців з Каховки, Великолепетиського району, Нової Каховки, а також команда бійців 56-ї ОМПБр. До програми турніру були включені змагання з крос-фіту, стрільби з лука, пневматичної зброї, перетягування канату, штовхання гирі, збірка та розбирання  автомату. За підсумками у загальнокомандному заліку місця розподілились наступним чином: 

1-е місце виборола команда «Скіф» (Каховка), 
2-е – військові 56-ї бригади, 
3-є та 4-е посіли команди новокаховчан «Біла стріла» та сайту «НК», 
5-е – учасники, які представляли Велику Лепетиху.

Усіх нагородили грамотами та подарунками від спонсорів. 

Джерело: НК онлайн

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