Джарылгач – уникальный остров в Херсонской области (видео)

В начале июня команда телепроекта «Моя страна» канала 1 + 1 проводила съемки на острове Джарылгач. «Это отдельное удовольствие, когда имеешь возможность впервые открывать наши места для новых людей, а тем более для всей страны! Съемочная группа просто в восторге! Действительно – наша земля, остров, море, целебный воздух способны удивлять снова и снова!» – прокомментировал на своей странице в Facebook заместитель председателя Скадовской райгосадминистрации. Видео уже в эфире.

По материалам: gopri.in.ua