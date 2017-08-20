Истории сотен бойцов, о которых должна услышать вся Украина: в Херсоне открылась фотовыставка «Если бы не война»

19 августа в Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. О. Гончара состоялась презентация волонтерского фотопроекта «Если бі не война…». Фотопроект рассказывает истории сотен украинских бойцов, о которых должна услышать вся Украина. Организаторы – Елена Белячкова и Евгения Барилко. Они, волонтеры Киевского военного госпиталя, в декабре 2015 года решили, что просто помогать защитникам на фронте и в госпитале для них мало. Так зародилась идея фотопроекта. В декабре 2016 года собранные волонтерами материалы переросли в фотовыставку и 500-страничную книгу «Если бы не война».

Фотовыставка состоит из 8-ми тематических блоков, в каждом из которых от 12 до 25 фотографий. Это:

– любовь;

– женщины на войне;

– мирные профессии воинов;

– героические мамы с их героическими сыновьями;

– социальный блок;

– легионеры;

– неизвестные Герои и блок с 12-ю Героями, которые уже никогда не будут с нами.

На мероприятии также пезентовали книгу «Если бы не война», в которой – истории, память и мечты Героев современной Украины.

Выученные средства от подажи книги волонтеры направят на помощь семьям погибших, на лекарства для раненых в госпитале, а также на нужды военных на передовой.

Организаторы также подарили книгу библиотеке.

Среди фотографий есть и портреты херсонцев: Владислава Ковалева, Антона Сильченко и Арсена Карапетяна.

