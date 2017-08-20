Операція “Мігрант” на Херсонщині: виявлено 89 іноземців, які порушили правила перебування в Україні

На Херсонщині тривають загальнодержавні профілактичні заходи "Мігрант". Їх метою є запобігання порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, посилення заходів протидії нелегальній міграції, запобігання вчинення правопорушень іноземцями. За час операції зареєстровано 7 кримінальних правопорушень, скоєних іноземцями та особами без громадянства. По 4 особам повідомлено про підозру. Поліцейські розшукали 2-х іноземців, які переховувались від органів суду (за скоєння крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортним засобом).

Всього працівники поліції області виявили 89 іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство України про правовий статус іноземців. На вказаних громадян територіальними підрозділами ДМС складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По 41 іноземцю прийнято рішення про видворення їх за межі України.

Так, лише за добу працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, управління карного розшуку ГУНП спільно з працівниками Скадовського підрозділу міграційної служби та державної прикордонної служби виявили у с.Лазурне 2-х громадян республіки Азербайджан. Вказані громадяни перебувають на території України з порушенням встановленого порядку. У їх відношенні працівники ДМС склали 2 адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні).

Крім того, працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та управління карного розшуку ГУНП у відношенні 4-х громадян Азербайджану склали 4 адміністративні протоколи за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності). Іноземці здійснювали реалізацію продуктів харчування на ринку в с.Лазурне без відповідних на це дозвільних документів.

Працівники поліції надіслали до ДМС в Херсонській області 62 обґрунтованих звернення. З них: 55 щодо прийняття рішення про примусове повернення за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства на 3 роки, з яких 41 звернення задоволено. 7 звернень надіслано щодо скорочення строку тимчасового перебування на території України

Працівники органів та підрозділів поліції області за час відпрацювання склали 160 адміністративних протоколів стосовно іноземців та осіб без громадянства (керування транспортними засобами у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, вживання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях та інші).

Відділ комунікації поліції Херсонської області