В Геническе состоится ежегодный Всеукраинский фестиваль «Таврійська родина»

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26-27 августа в Геническе запланировано проведение Всеукраинского фестиваля национальных культур «Таврійська родина».
26 августа:
17:30 – парад участников фестиваля,
18:00 – на площади Возрождения:
– торжественное открытие фестиваля,
– выступления творческих национальных коллективов,
– выставка-продажа работ декоративно-прикладного искусства,
– мастер-классы,

– игры и забавы народов мира,
– аллея национальных кухонь, угощение национальными блюдами и напитками, конкурс на самое вкусное блюдо.

27 августа на городском стадионе:
18:00 – концерт «Таврический круг дружбы и единения».

По материалам: Новый визит

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