В Геническе состоится ежегодный Всеукраинский фестиваль «Таврійська родина»

26-27 августа в Геническе запланировано проведение Всеукраинского фестиваля национальных культур «Таврійська родина».

26 августа:

17:30 – парад участников фестиваля,

18:00 – на площади Возрождения:

– торжественное открытие фестиваля,

– выступления творческих национальных коллективов,

– выставка-продажа работ декоративно-прикладного искусства,

– мастер-классы,

– игры и забавы народов мира,

– аллея национальных кухонь, угощение национальными блюдами и напитками, конкурс на самое вкусное блюдо.

27 августа на городском стадионе:

18:00 – концерт «Таврический круг дружбы и единения».

По материалам: Новый визит