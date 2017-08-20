В Геническе состоится ежегодный Всеукраинский фестиваль «Таврійська родина»

26-27 августа в Геническе запланировано проведение Всеукраинского фестиваля национальных культур «Таврійська родина».
26 августа:
17:30 – парад участников фестиваля,
18:00 – на площади Возрождения:
– торжественное открытие фестиваля,
– выступления творческих национальных коллективов,
– выставка-продажа работ декоративно-прикладного искусства,
– мастер-классы,
– игры и забавы народов мира,
– аллея национальных кухонь, угощение национальными блюдами и напитками, конкурс на самое вкусное блюдо.
27 августа на городском стадионе:
18:00 – концерт «Таврический круг дружбы и единения».
По материалам: Новый визит