В Херсоне на Антоновском мосту активисты будут протестовать против захвата и застройки земель водного фонда

В Херсоне 24 августа, в День независимости Украины, состоится патриотическая акция на Антоновском мосту. «Предлагаем участникам акции выстроиться цепью вдоль моста с флагами и лозунгами, которые будут освещать цель акции. Цель – привлечь внимание властей и общественности к нарушению закона Украины по захвату и застройки земель водного фонда, вмешательство в естественное состояние Днепра и его загрязнения», – говорится в сообщении ОО «Антоновская волна» в Facebook. Участникам желательно иметь с собой патриотическую символику. Начало акции в 11:30.

По материалам: Буква