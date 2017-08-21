Херсонские спортсменки привезли два «серебра» и четыре «бронзы» с Кубка Украины по боксу среди женщин

Херсонские спортсменки завоевали две серебряных и четыре бронзовых медали на Кубке Украины по боксу среди женщин. «Бои были очень напряженные. Мы были настроены на призовые места, в некоторых весах – на золото. Но не всегда происходит так, как хотелось бы. Теперь наша задача – не расслабляться и работать над ошибками», – прокомментировал результаты нашей сборной вице-президент Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрий Буленков, пишет Херсонская областная федерация бокса. Людмила Курнос завоевала второе место в весовой категории +81 кг среди элиты, а Турбуланова Анна в весовой категории до 64 кг завоевала серебро среди молодежи.

В возрастной категории элита бронзу завоевали Дзядевич Любовь в весовой категории до 69 кг и Бобер Виктория в весовой категории до 48 кг.

Окша Любовь в весовой категории до 57 кг завоевала третье место в возрастной категории молодежь, а Доброскок Ольга в весовой категории до 60 кг завоевала бронзу среди юниорок.

Всего в соревнованиях участвовало 127 спортсменок со всех областей Украины и 11 представительниц Херсонской области.

Участвовали в соревнованиях спортсменки под руководством вице-президента Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрия Буленкова и главного тренера сборной Херсонской области по боксу среди женщин Игоря Стецюка, а также тренера Дмитрия Дзядевича.

