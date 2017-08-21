Херсонські патрульні встановили водія, який у нетверезому стані наїхав на пішохода

Інформацію про нетверезого водія автомобіля ВАЗ-11183 отримали патрульні 19 серпня близько 14:00. Заявник повідомляв, що транспортний засіб рухається проспектом Ушакова. Під час обстеження території інспекторам надійшов виклик про ДТП із постраждалими на розі вулиці Кулика та проспекту Ушакова. На місці свідки розповіли, що автомобіль на пішохідному переході наїхав жінці на ногу та поїхав у напрямку Дніпровського ринку. Інспектори надали постраждалій домедичну допомогу й викликали карету швидкої. Громадянку госпіталізували до клінічної лікарні ім. А. і О.Тропіних. На місце викликали слідчих. Очевидці зазначили, що ДТП спричинив автомобіль, орієнтування на який за кілька хвилин до того отримали патрульні. Інспектори встановили власника транспортного засобу та його місце проживання. Один з екіпажів негайно вирушив за адресою. Біля під’їзду будинку на вулиці Кулика поліцейські помітили автомобіль ВАЗ-11183 із тим самим номерним знаком. Поліцейські піднялись до вказаної квартири та поспілкувались із власником.

У нього патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіка доправили до медичного закладу для проходження огляду.

Висновок лікаря – громадянин у стані алкогольного сп’яніння. Також він був схожим на водія, якого описали свідки пригоди. В подальшому справою займатимуться слідчі.

Патрульна поліція Херсона