Госпогранслужба переходит на усиленную охрану пунктов пропуска на админгранице с Крымом

Ко Дню Независимости Украины погранслужба переходит на усиленную охрану пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО и админгранице с Крымом, сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы Украины. «Накануне государственных праздников, Дня государственного флага и Дня Независимости Украины, все органы госпогранслужбы сосредоточивают максимальные усилия на обеспечении безопасности и порядка в пунктах пропуска… В частности, усиленно обзорную работу, увеличено количество пограничных отрядов и активно привлекаются служебные собаки», – говорится в сообщении.

По материалам: Крым.Реалии