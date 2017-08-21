На Херсонщине в результате пожара погибли мужчина и двое маленьких детей

Сегодня ночью в результате пожара в поселке Рыково Генического района погибли мужчина и двое детей. Пожар в частном доме произошел около 4:15. Мужчина проснулся, почувствовав запах дым. Увидев, что горят вещи, он кинулся спасать семью. Успел вывести во двор женщину и 12-летнего мальчика и вернулся за остальными детьми. Из горящего дома он уже не вышел… Пожар был локализован соседями еще до приезда спасателей. Люди вынесли из дома 33-летнего мужчину и двоих детей — 5 и 6 лет. Спасти их не удалось. Врачи констатировали смерть пострадавших. Они задохнулись в дыму. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Из семьи в живых остались мать и мальчик 2005 года рождения.

По материалам: Новый Визит