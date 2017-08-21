Прикордонники у КП «Чонгар» виявили наркотики, недійсний паспорт та автівку із порушеннями

Прикордонники спільно із представниками Державної фіскальної служби продовжують виявляти предмети та речовини, заборонені для переміщення через адмінмежу із ТОТ АР Крим. Так, 20 серпня прикордонники Бердянського загону спільно із представниками ДФС у громадянина України в сумці виявили шприц із ацетильованим опієм, з яким українець прямував на окупований півострів.

Згодом, спільна оглядова група виявила «Mitsubishi pajero» польської реєстрації, у якої номер шасі не співпадав із номером, зазначеним в реєстраційному документі. 52-річний водій на автівці також прямував до окупованого півострову.

А ось 41-річна жителька Запорізької області, яка прямувала з материкової України, намагалася скористатися недійсним паспортним документом. Для того, щоб уникнути незручностей при перетині адмінмежі із анексованим Кримом, громадянка у свій загальногромадянський паспорт самостійно вклеїла третє вікове фото.

По усім фактам прикордонники повідомили представників Національної поліції.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону